Украинская армия утратила свои позиции на Покровском направлении - к востоку от населенного пункта Евгеньевка. Об этом сообщил генеральный штаб ВСУ, его заявление приводит RT.

«Горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях. <...> Вооруженные силы России имеют частичный успех восточнее Евгеньевки. ВСУ принимают активные меры по восстановлению утраченного положения», - указали в украинском военном ведомстве.

Уточняется, что суммарно на этом направлении произошло 15 боевых столкновений. Говоря о Купянском направлении, ГШ ВСУ указал, что ситуация напряжена на участках населенных пунктов Петропавловка и Ивановка, где российские войска, как отметили в генштабе ВСУ, имеют «частичный» успех.

Как сообщалось 20 мая, попавшие в плен к ВС РФ украинские военнослужащие рассказали об отсутствии огневых точек, блиндажей, укреплений и низком качестве оборонительных сооружений в Харьковской области. Один из них - Андрей Шоланки - поделился, что командование украинской армии знало о готовящемся наступлении ВС РФ, и отправило на точку, с которой нельзя было выйти.