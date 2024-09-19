Российские войска движутся на Красноармейск, он же Покровск. Освободив в десятых числах Новогродовку, наши штурмовики уже закрепились на западных окраинах Гродовки. Заходят в населенный пункт и с севера. Впереди всех подразделений и предельно близко к позициям врага, в том числе и в населенных пунктах, выдвигаются наши разведгруппы. Разведчики вскрывают укрепленные пункты и огневые точки, передают координаты артиллерии.

Разведчики группировки войск «Центр» первыми зашли на окраину небольшого поселка на Авдеевском направлении. Перемещаются скрытно, по три-четыре человека. Занимают позиции для наблюдения и ведут разведку боем. Когда удается вскрыть передний край обороны противника, тут же отправляют координаты нашей артиллерии. Снаряды летят по ВСУ в лесопосадках и укрытиям боевиков в частном секторе.

Понятно, что разведчики чаще передвигаются пешком, но используют и легкие мотоциклы. На них можно преодолеть длинные расстояния и по возможности эвакуировать раненых. Первый мотоцикл у разведчика с позывным «Писарь» появился, когда он еще учился в школе. Навыки пригодились здесь. Теперь с боец не расстается с байком.

«На край Новогродовки получилось хорошо заехать на мотоцикле, брать их, что помогло до конца зачистить ее и нанести удар по технике», - рассказал старший группы с позывным «Писарь».

«Писарь» - боец отдельного разведбатальона. Он сформирован недавно. Появляется там, где противник совсем не ждет и также неожиданно исчезает. Его бойцы ведут воздушную разведку, прокладывают путь нашим штурмовым группам на сложнейшем участке СВО - Покровском направлении. В том, что там линия обороны ВСУ посыпалась, как карточный домик - во многом их заслуга.

«Они бегут. Они такие люди, только видят, даже если ты просто кричишь, то сразу начинают убегать. Бросают все оружие», - признался командир разведывательной группы с позывным «Музыкант».

В составе разведгрупп, как контрактники, так и добровольцы. Все проходят дополнительную подготовку. Да и опытные командиры всегда рядом.

«Это тяжело, люди бывают разные. Их надо научить, все объяснить. Элементарно, сказать, что это снаряд летит, а это уже коптер. Там должно быть хладнокровие», - поделился командир разведывательной группы с позывным «Ректор».

Свой позывной - «Рубаха» один из бойцов получил после того, как уцелел в блиндаже после прямого попадания из танка. И ни одной царапины. Рубахе 25 лет. Доброволец, начинал снайпером и окончательно нашел себя в разведке.

«Дух, дух, все дух. Когда смотришь новости, как они бомбят, когда дети погибают, мирные жители от их рук - ты идешь и работаешь», - сказал старший разведчик с позывным «Рубаха».

За сутки в зоне ответственности группировки «Центр» киевский режим потерял 500 боевиков, сообщает Минобороны.