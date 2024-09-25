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«Хезболла» подтвердила гибель своего командира Ибрагима Кубейси

Представители движения подтвердили информацию о том, что Кубейси погиб в результате удара Израиля по пригороду Бейрута.
Анастасия Бобылева 2024-09-25 02:41:29
© Фото: Ali Hashisho XinHua Globallookpress

Представители движения «Хезболла» подтвердили факт гибели своего высокопоставленного командира Ибрагима Кубейси. По их данным, он был убит при ударе ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута.

«С большой честью и прискорбием сообщаем о том, что погиб командующий Ибрагим Мохамад Кубейси», - передает сообщение РИА Новости.

Уточняется, что убитый занимал должность командующего управления ракетными вооружениями «Хезболлы».

Напомним, в понедельник 23 сентября Израиль атаковал Ливан и нанес удар более, чем по 1 100 целям. В среду 25 сентября Совбез ООН проведет заседание по поводу конфликта, встречу посетит генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Как рассказал эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов, США в значительной степени повлияли на развитие конфликта. По его мнению, если бы Вашингтон ограничил Израиль в действиях, эскалации можно было бы избежать.

#в стране и мире #Израиль #Хезболла #ЦАХАЛ
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