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Эксперт Тарасов заявил о влиянии США на действия Израиля в Ливане

По его словам, главный вопрос конфликта - угроза существования государственности Ливана.
Мария Зайцева 2024-09-24 17:02:31
© Фото: Taher Abu Hamdan, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Израиль военными действиями освобождает себе пространство на границе с Ливаном и вынуждает население перейти с юга на север. Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов рассказал «Звезде» о геополитической составляющей конфликта.

По его словам, многие эксперты ожидали, что Израиль начнет наземную операцию, а ракетные удары будут носить «сопроводительный характер», но пока этого не произошло. ЦАХАЛ наносит удары по местам дислоцирования «Хезболлы».

«Происходит ливанизация Сирии, что очень опасно для Турции», - отметил эксперт.

Он напомнил о геополитической перспективе для Израиля на ливанском направлении.

«Открываются горизонты регионализации конфликта в совершенно других вариантах. С ХАМАС они были скованы географически и условиями американцев. Хотя США усиливают свое военное присутствие, никто не знает, кого они в будущем будут защищать и поддерживать», - заявил Тарасов.

Эксперт сообщил о влиянии США на конфликт. Эскалации можно было бы избежать, если бы американцы ограничили Израиль в действиях и были последовательны.

«Но они давали Израилю свободно действовать в геополитической перспективе. Они могли бы остановить такое развитие событий, но не захотели», - сказал он.

Тарасов заявил, что в данный момент становятся видны истинные цели американской стратегии на Ближнем Востоке.

«В роли Украины - Израиль. Он пытается добиться своей цели и изменить геополитическое пространство на Ближнем Востоке, начинается реализация "проекта большого Израиля"», - заключил эксперт.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что действия Израиля могут привести к большой войне на Ближнем Востоке.

#Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #эксперт #Станислав Тарасов
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