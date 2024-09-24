Эксперт Тарасов заявил о влиянии США на действия Израиля в Ливане

Израиль военными действиями освобождает себе пространство на границе с Ливаном и вынуждает население перейти с юга на север. Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов рассказал «Звезде» о геополитической составляющей конфликта.

По его словам, многие эксперты ожидали, что Израиль начнет наземную операцию, а ракетные удары будут носить «сопроводительный характер», но пока этого не произошло. ЦАХАЛ наносит удары по местам дислоцирования «Хезболлы».

«Происходит ливанизация Сирии, что очень опасно для Турции», - отметил эксперт.

Он напомнил о геополитической перспективе для Израиля на ливанском направлении.

«Открываются горизонты регионализации конфликта в совершенно других вариантах. С ХАМАС они были скованы географически и условиями американцев. Хотя США усиливают свое военное присутствие, никто не знает, кого они в будущем будут защищать и поддерживать», - заявил Тарасов.

Эксперт сообщил о влиянии США на конфликт. Эскалации можно было бы избежать, если бы американцы ограничили Израиль в действиях и были последовательны.

«Но они давали Израилю свободно действовать в геополитической перспективе. Они могли бы остановить такое развитие событий, но не захотели», - сказал он.

Тарасов заявил, что в данный момент становятся видны истинные цели американской стратегии на Ближнем Востоке.

«В роли Украины - Израиль. Он пытается добиться своей цели и изменить геополитическое пространство на Ближнем Востоке, начинается реализация "проекта большого Израиля"», - заключил эксперт.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что действия Израиля могут привести к большой войне на Ближнем Востоке.