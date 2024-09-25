Заседание СБ ООН по Ливану с участием Гутерриша пройдет 25 сентября

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Ливане на заседании 25 сентября. Встречу посетит генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

«Брифинг по ситуации в Ливане намечен на 25 сентября с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша», - передает сообщение Совбеза ТАСС.

ЦАХАЛ 23 сентября начал наступательную операцию под названием «Стрелы севера», в ее рамках Израиль ударил более, чем по 1 100 целям в Ливане, применив свыше 1 400 боеприпасов. В результате этих атак погибли не менее 492 человек, еще 1 645 пострадали.