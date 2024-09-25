Предложение Владимира Зеленского «принудить Россию к миру» является фатальной ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С моей точки зрения такая позиция является фатальной ошибкой. Это глубочайшее заблуждение, которое неизбежно будет иметь последствия для киевского режима», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россию невозможно принудить к миру. При этом РФ сама является сторонником мира - с условием обеспечения собственной безопасности и выполнения поставленных целей, в том числе и целей специальной военной операции.

Напомним, что Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что украинский конфликт невозможно решить с помощью переговоров. По словам главы киевского режима, Россию нужно «принудить к миру».

Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин открыт для контактов с членами Совбеза ООН. Однако с учетом сегодняшних реалий такие встречи невозможны.