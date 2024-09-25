Песков сообщил, что Путин открыт для контактов с членами Совбеза ООН

Российский лидер Владимир Путин открыт для контактов с коллегами из стран - постоянных членов Совбеза ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока эта идея невоплотима.

«Президент остается открытым для контактов, но по понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична», - заявил Песков.

Ранее во время заседания Совбеза ООН Владимир Зеленский выступил против переговоров с Россией. Он заявил, что решить конфликт дипломатическим путем невозможно, и призвал подготовить новый «саммит мира для окончания конфликта».