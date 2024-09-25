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Небензя: если киевский режим не исчезнет, РФ продолжит спецоперацию

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что российская сторона продолжит СВО, если Запад не даст избавиться от киевского режима.
Марина Крижановская 2024-09-25 01:11:37
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил Запад. что Москва продолжит проводить специальную военную операцию, если киевский режим, который он назвал раковой опухолью, не исчезнет.

Высокопоставленный дипломат отметил, что украинцы являются братским народом для русских, с которым есть неразрывные исторические связи, и именно это стало причиной переезда в Россию миллионов украинцев.

«Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», - предупредил российский постпред.

Прежде комментируя созыв западными странами внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по Украине, Василий Небензя отметил, что это произошло, чтобы предоставить лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому «концертную площадку» для выступления во всемирной организации.

До этого, 20 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что спецоперация на Украине имеет общемировое значение.

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