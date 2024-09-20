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Лавров: спецоперация на Украине имеет общемировое значение

Министр иностранных дел РФ отметил, что спецоперация на Украине – вынужденная мера России.
Виктория Бокий 2024-09-20 20:15:19
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Специальная военная операция России на Украине имеет общемировое значение, так как отстаивает равный многополярный миропорядок, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров телеканалу Sky News Arabia. Запись интервью публикует Министерство иностранных дел России.

Глава ведомства напомнил об уставе ООН, где написано, что ее члены основываются на суверенном равенстве государств, но США и их союзники не соблюдают принципы организации. 

«Мировое большинство заинтересовано в том, чтобы прекратить нынешнее положение дел, когда американцы требуют от всех уважать не международное право, а порядок, основанный на правилах. А "правила" у них каждый раз (как у нас говорится) "как Бог на душу положит"», - добавил министр.

По словам Лаврова, у России не было другого варианта поступить иначе. Киевский режим создал такие риски в сфере безопасности, что нельзя было не реагировать. Дипломат также напомнил, что наша страна 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась с обманом и попытками шантажа. Альянс тем временем, не реагируя на протесты Москвы, приближался к границам РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву бить западным дальнобойным оружием по территории России будет расцениваться как ничто иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине.

#Россия #Путин #ООН #Украина #Лавров #СВО
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