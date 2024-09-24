В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о скором мире

Специальная военная операция завершится в тот же момент, как Россия достигнет поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Зеленского о том, что завершение конфликта ближе, чем кажется.

«Любая война так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты - тем или иным путем, - то специальная военная операция будет завершена», - заявил Песков.

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил, что окончание конфликта на Украине «ближе, чем кажется». При этом его план окончания конфликта не предполагает переговоров с Россией. Глава киевского режима также в очередной раз акцентировал внимание на необходимости поддерживать Украину оружием.

Отметим, что 24 февраля 2022 года, объявляя о начале специальной военной операции, президент России Владимир Путин обозначил следующие цели - демилитаризация и денацификация Украины, а также защита русскоязычного населения Донбасса от геноцида. В сентябре того же года российский лидер добавил, что целью СВО также является ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины.