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Политолог Ципис назвал три возможные причины взрывов пейджеров в Ливане

После атаки министр обороны Израиля заявил, что Тель-Авив вышел на новый уровень гибридной войны, косвенно намекая на причастность страны к теракту, отметил эксперт.
Алексей Курильченко 2024-09-24 09:34:22
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

После массовой детонации средств связи в Ливане возникло три версии причин произошедшего. Устройства могли быть начинены взрывчаткой, либо произошла детонация батарей - возможно, из-за кибератаки или применения электромагнитного оружия. Об этом в программе «Между тем» заявил израильский политолог Саймон Ципис.

«Несколько зарубежных газет подтвердили, что к этому причастен Израиль, указывая даже на Моссад. Первая версия - в пейджерах находилось взрывчатое вещество. В израильской прессе говорится, что эту операцию организовывали более десяти лет», - рассказал политолог.

Согласно второй версии, в пейджерах произошел подрыв батарей. Для этого на устройства могла быть совершена кибератака, в результате которой аккумуляторы устройств разгорелись до предела.

«Третья версия появилась после второй волны взрывов, когда взорвались не только пейджеры, но и радиостанции и рации. Возможно, было использовано новое оружие, посылающее электромагнитные лучи - что-то вроде лазера. Израиль давно ведет разработку подобных вооружений. Именно об этом говорил Галант (министр обороны Израиля Йоав Галант. - Прим. ред.). По его словам, Израиль вышел на новый уровень гибридной войны с использованием подобного вооружения», - заявил политолог.

Напомним, что на прошлой неделе в разных регионах Ливана произошла детонация средств связи, в том числе и пейджеров. В результате погибли 37 человек, более 3 000 получили ранения. Сотни человек потеряли зрение или находятся в критическом состоянии. Неофициально утверждалось, что подрыв пейджеров стал операцией Моссада. Агенты разведки заминировали сотни мобильных устройств и удаленно привели бомбы в действие. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что власти страны не имеют отношения к этим взрывам.

Полное интервью с израильским политологом Саймоном Циписом смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на сайте телеканала «Звезда».

#взрыв #Израиль #ливан #наш эксклюзив #саймон ципис #пейджер
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