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В Израиле отвергли причастность ко взрывам пейджеров в Ливане

Власти Израиля не хотят вступать в войну с Ливаном.
Услада Дубинина 2024-09-22 16:54:51
© Фото: Marwan Naamani dpa Global Look Press

Израиль не причастен ко взрывам электронных устройств в Ливане, об этом заявил президент страны Ицхак Герцог. Он также уточнил, что Тель-Авив не хочет вступать в войну с Бейрутом. 

«Я сразу отрицаю какую-либо причастность к той или иной операции», - сказал Герцог в интервью Sky News.

Напомним, что 17 и 18 сентября на территории Ливана взорвались пейджеры. В результате детонации 37 человек погибли и более трех тысяч - пострадали. В Бейруте возложили ответственность за взрывы на Израиль. Телеканал АВС News утверждает, что операция готовилась Моссадом более 15 лет

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что произошедшее нарушает нормы гуманитарного права. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также прокомментировала взрывы в Ливане. По ее мнению,  детонация связных устройств является актом гибридной войны.

#в стране и мире #Израиль #ливан #взрывы #детонация
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