В теле отравившейся под Красноярском девочки не нашли средства от мух

В организме скончавшейся от отравления в Красноярском крае девочки не обнаружены следы средства от мух. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«По предварительным данным экспертов... в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено», - цитирует заявление ведомства ТАСС.

В СК подчеркнули, что эксперты изучают в том числе химикаты, остатки еды, а также ветеринарные лекарственные препараты, изъятые из дома отравившейся семьи.

В свою очередь прокуратура Красноярского края опубликовала кадры из магазина в момент покупки женщиной пельменей, которые, по одной из версий, могли стать причиной гибели детей.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Звезде», что все полуфабрикаты, конфискованные из лавки, будут проверены на наличие опасных веществ.

Напомним, что четверо детей скончались в Красноярском крае в результате отравления неизвестным веществом. Предварительно, одной из причин смерти могло стать токсическое действие неустановленного химиката.