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В Красноярском крае проверят остатки пищи в доме отравившейся семьи

Остатки пищи со сковородок, тарелок и кастрюль в доме отравившейся семьи под красноярском отправят на экспертизу.
Игнат Далакян 2024-09-23 16:56:04
© Фото: ТРК «Звезда»

Все полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае после отравления целой семьи, в которой погибли дети. Об этом рассказал «Звезде» источник, знакомый с ситуацией.

«В магазине изъяли все полуфабрикаты, мясо курицы. Дома изъяли удобрения, отраву для насекомых, все сыпучие подозрительные и жидкие вещества химического состава, таблетки для посудомоечных машин. Затем антипаразитарное средство для крупного рогатого скота, антибиотики для скота, таблетки для домашних животных - кошек и собак», - сообщил источник.

Кроме того, отмечается, что дома у отравившейся семьи изъяли остатки пищи с кастрюль, сковородок и тарелок. Их отправят на экспертизу.

Ранее знакомый с ситуацией источник поделился со «Звездой», что дом, где погибли дети, обрабатывали дихлофосом. Отрава могла содержаться также и в бульоне, где варились пельмени.

Напомним, что четверо детей скончались в Красноярском крае в результате отравления неизвестным веществом. Предварительно, одной из причин смерти могло стать токсическое действие неустановленного вещества. В правоохранительных органах отметили, что отравившаяся семья не состояла в органах системы профилактики.

#дети #Красноярский край #отравление #Трагедия #наш эксклюзив #полуфабрикаты
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