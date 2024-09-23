Врач предположил, что могло привести к отравлению детей в Красноярском крае

Попадание яда или опасных бактерий в еду могло стать причиной гибели четырех детей в Красноярском крае. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По словам эксперта, та же кишечная палочка представляет смертельную опасность, поскольку может содержаться в консервированных продуктах.

«Маловероятно, что все пачки пельменей были испорчены. В противном случае отравление имело бы массовый характер и пострадала бы не одна семья», - выразил мнение Вялов.

Он также предположил, что, скорее всего, родители погибших детей могли добавить какие-то недоброкачественные специи, занимаясь готовкой. Те же нитритные соли, которые добавляются в мясные продукты, не обладают сильным токсичным эффектом, чтобы убить кого-то.

«Другое дело, что пестициды не каждый хранит у себя дома. Поэтому отравить ими, конечно, возможно. И перепутать их с различными приправами тоже, поскольку они могут выглядеть очень похоже на специи», - отметил врач.

Напомним, что в понедельник, 23 сентября, в Красноярском крае четверо детей погибли от отравления неизвестным веществом, которое попало в пищу.