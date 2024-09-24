Снайпер ВС РФ рассказал, как халатность может убить противника

Российские снайперы рассказали, какие ошибки могут оказаться роковыми для вражеских стрелков.

Снайперы обладают особым, профессиональным чутьем - выждать паузу при артобстреле и незаметно проскочить из одного укрытия в другое. Здесь, на Авдеевском направлении, снайперы группировки войск «Центр» идут вслед за нашей пехотой.

«Работают они как прикрытие. Выдвигается батальон, натыкается на пулеметный расчет, пройти, соответственно, не может, там на помощь идем мы», - рассказал командир взвода стрелковой роты снайперов с позывным Раздор.

Стрельбу наши снайперы ведут на короткой дистанции в 500-700 метров. Двойка снайперов - стрелок и корректировщик. Они часами в любую погоду ведут наблюдение, чтобы, например, сорвать ночную ротацию или выйти победителями в снайперской дуэли.

«Штурмовики сообщили, что в лесополосе есть снайпер, который кошмарил, мешал нашим войскам. Произошел выстрел, было слышно, было видно. Он себя тем самым выдал, я по нему отработал», - рассказал Раздор.

С Покровского и Красноармейского направлений приходят сообщения о мощном продвижении группировки «Центр». По данным Минобороны РФ, потери противника за сутки в живой силе и технике на этом участке составили до пяти артиллерийских орудий и 440 военнослужащих.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.