МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Снайпер ВС РФ рассказал, как халатность может убить противника

По словам наших бойцов, враг может выдать себя как минимум очень громким выстрелом.
Роман Закурдаев 2024-09-24 07:22:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны РФ

Российские снайперы рассказали, какие ошибки могут оказаться роковыми для вражеских стрелков.

Снайперы обладают особым, профессиональным чутьем - выждать паузу при артобстреле и незаметно проскочить из одного укрытия в другое. Здесь, на Авдеевском направлении, снайперы группировки войск «Центр» идут вслед за нашей пехотой.

«Работают они как прикрытие. Выдвигается батальон, натыкается на пулеметный расчет, пройти, соответственно, не может, там на помощь идем мы», - рассказал командир взвода стрелковой роты снайперов с позывным Раздор.

Стрельбу наши снайперы ведут на короткой дистанции в 500-700 метров. Двойка снайперов - стрелок и корректировщик. Они часами в любую погоду ведут наблюдение, чтобы, например, сорвать ночную ротацию или выйти победителями в снайперской дуэли.

«Штурмовики сообщили, что в лесополосе есть снайпер, который кошмарил, мешал нашим войскам. Произошел выстрел, было слышно, было видно. Он себя тем самым выдал, я по нему отработал», - рассказал Раздор.

С Покровского и Красноармейского направлений приходят сообщения о мощном продвижении группировки «Центр». По данным Минобороны РФ, потери противника за сутки в живой силе и технике на этом участке составили до пяти артиллерийских орудий и 440 военнослужащих.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#снайперы #Минобороны РФ #ВС РФ #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 