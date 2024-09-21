МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Киев потерял за сутки 490 боевиков в зоне действия группировки «Центр»

Бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям шести бригад противника.
2024-09-21 05:55:28
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

За минувшие сутки военнослужащие группировки войск «Центр» отразили девять контратак боевиков киевского режима. Националисты потеряли 490 человек, сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.

Враг лишился не только живой силы, но и большого количества бронетехники, в том числе производства НАТО. Уничтожены танк, бронетранспортер М113, гаубицы «Гиацинт-Б», шесть автомобилей, орудия Д-20 и Д-30, а также М119, уточнил Савчук.

Наши бойцы в результате грамотных и активных действий улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #Центр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 