Киев потерял за сутки 490 боевиков в зоне действия группировки «Центр»

За минувшие сутки военнослужащие группировки войск «Центр» отразили девять контратак боевиков киевского режима. Националисты потеряли 490 человек, сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.

Враг лишился не только живой силы, но и большого количества бронетехники, в том числе производства НАТО. Уничтожены танк, бронетранспортер М113, гаубицы «Гиацинт-Б», шесть автомобилей, орудия Д-20 и Д-30, а также М119, уточнил Савчук.

Наши бойцы в результате грамотных и активных действий улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.