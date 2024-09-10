Снайперы прикрыли штурмовиков при наступлении на Авдеевском направлении

Снайперы группировки войск «Центр» прикрыли штурмовые подразделения во время наступательных действий на Авдеевском направлении зоны СВО. Они скрытно уничтожили пулеметчиков ВСУ и сорвали ротацию живой силы противника, что можно увидеть на опубликованных кадрах.

Получив задачу, снайперская пара выдвинулась к цели. После тщательного поиска бойцы нашли место для организации огневой позиции. Они изучили действия противника, выждали наиболее подходящий момент для нанесения точечного удара и в нужный момент уничтожили цель.

Несмотря на сложный рельеф, минные заграждения, артиллерийские обстрелы и постоянное присутствие в воздухе вражеских БПЛА, снайперы поразили цели с расстояния более 1 000 метров. Такая эффективность стрельбы на больших дальностях объясняется хорошей подготовкой каждого военнослужащего, а также тем, что все они оснащены современной экипировкой и оружием.

Ранее российские артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в Курской области. Они нанесли удар по украинской пехоте, которая укрывалась в лесном массиве.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.