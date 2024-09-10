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Снайперы прикрыли штурмовиков при наступлении на Авдеевском направлении

На опубликованных кадрах видно, как наши снайперы уничтожают пулеметчиков ВСУ.
2024-09-10 05:07:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперы группировки войск «Центр» прикрыли штурмовые подразделения во время наступательных действий на Авдеевском направлении зоны СВО. Они скрытно уничтожили пулеметчиков ВСУ и сорвали ротацию живой силы противника, что можно увидеть на опубликованных кадрах.

Получив задачу, снайперская пара выдвинулась к цели. После тщательного поиска бойцы нашли место для организации огневой позиции. Они изучили действия противника, выждали наиболее подходящий момент для нанесения точечного удара и в нужный момент уничтожили цель.

Несмотря на сложный рельеф, минные заграждения, артиллерийские обстрелы и постоянное присутствие в воздухе вражеских БПЛА, снайперы поразили цели с расстояния более 1 000 метров. Такая эффективность стрельбы на больших дальностях объясняется хорошей подготовкой каждого военнослужащего, а также тем, что все они оснащены современной экипировкой и оружием.

Ранее российские артиллеристы уничтожили скопление боевиков ВСУ в Курской области. Они нанесли удар по украинской пехоте, которая укрывалась в лесном массиве.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #снайперы #ВСУ #пулеметчик #Авдеевское направление
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