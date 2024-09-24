«Хезболла» ударила ракетами по авиабазе Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо

Ливанское движение «Хезболла» нанесло удары по авиабазе Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо в Израиле. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Удары наносились ракетами, уточнили представители движения. Они отметили, что считают эти действия мерой, направленной на защиту Ливана и его граждан.

Ранее ЦАХАЛ атаковал более 1 100 целей в Ливане, применив более 1 400 боеприпасов. По имеющимся данным, не менее 492 человек погибли в результате ударов Израиля, еще 1645 человек оказались ранены. В ЦАХАЛ эту наступательную операцию назвали «Стрелы севера».