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«Хезболла» ударила ракетами по авиабазе Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо

Как отметили представители самого движения, это было сделано ради защиты Ливана и его народа.
Анастасия Бобылева 2024-09-24 04:21:50
© Фото: Gil Cohen Magen XinHua Globallookpress

Ливанское движение «Хезболла» нанесло удары по авиабазе Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо в Израиле. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Удары наносились ракетами, уточнили представители движения. Они отметили, что считают эти действия мерой, направленной на защиту Ливана и его граждан.

Ранее ЦАХАЛ атаковал более 1 100 целей в Ливане, применив более 1 400 боеприпасов. По имеющимся данным, не менее 492 человек погибли в результате ударов Израиля, еще 1645 человек оказались ранены. В ЦАХАЛ эту наступательную операцию назвали «Стрелы севера».

#Израиль #Хезболла #ливан #ракетный удар
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