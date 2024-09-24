МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-адвоката Пашаева подозревают в вымышленном ранении

Следователи подозревают бывшего адвоката Ефремова в специальном объявлении себя «трехсотым».
Мария Зайцева 2024-09-24 15:34:05
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева подозревают в незаконном получении трех миллионов рублей, так как он мог подделать свое ранение. Об этом сообщает Mash.

Издание отмечает, что, по данным следователей, Пашаев мог специально объявить себя «трехсотым» ради получения пособия.

«Сейчас следователи выясняют все подробности произошедшего в апреле», - говорится в сообщении.

Пашаева задержали в Москве 17 сентября, на него заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Столичный суд арестовал его до 15 ноября. Его супруга рассказала «Звезде», что узнала об аресте мужа из Интернета.

#ранение #адвокат #Следователи #Эльман пашаев #подозрение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 