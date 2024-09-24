Экс-адвоката Пашаева подозревают в вымышленном ранении

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева подозревают в незаконном получении трех миллионов рублей, так как он мог подделать свое ранение. Об этом сообщает Mash.

Издание отмечает, что, по данным следователей, Пашаев мог специально объявить себя «трехсотым» ради получения пособия.

«Сейчас следователи выясняют все подробности произошедшего в апреле», - говорится в сообщении.

Пашаева задержали в Москве 17 сентября, на него заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Столичный суд арестовал его до 15 ноября. Его супруга рассказала «Звезде», что узнала об аресте мужа из Интернета.