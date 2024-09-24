Польские власти готовятся объявить войну бобрам на фоне наводнений

Власти Польши хотят объявить борьбу с бобрами из-за наводнения на юге страны. Аномально сильные дожди, которые идут несколько дней, привели к тому, что реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, известно о нескольких погибших. Причем даже в этой ситуации Варшава нашла причину, чтобы обвинить в своих бедах Москву.

Уже почти 10 дней в Европе бушует стихия. Дамбы превращаются в водопады. Под воду уходят целые города. Не исключение и юго-запад Польши. Только в этой стране счет пострадавших от наводнения идет уже на десятки. Есть погибшие. В европейской прессе новости о паводке остаются главными.

В Польше на фоне весьма развивающейся ситуации решили снова обвинить Россию. Якобы Россия преувеличивает последствия наводнения и каким-то образом воздействует на население страны, вызывая недоверие к польским органам безопасности.

«Пример системной русофобии, которая сложилась в польском обществе, в польском информационном пространстве. И в сухом остатке, если мы смотрим на эти процессы глобально, данный эпизод с голословными обвинениями в адрес России, связанными с наводнениями, это лишь один из много численных эпизодов. Таких эпизодов сотни, если не тысячи», - рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов.

А вот что происходит на фоне таких заявлений. По затопленным улицам проплывают старые советские амфибии. То есть для ликвидации последствий властям, похоже, приходится доставать технику из консервации. Русла рек пытаются укреплять жители затопленных населенных пунктов мешками с песком, но, похоже, это помогает мало.

«Хватит ли этих мешков - неизвестно. Вода не отступит. Здесь все затоплено. В 1997 году в этом месте не было такой трагедии», - поделился местный житель.

Премьер-министр Дональд Туск посетил оперативные штабы по ликвидации последствий наводнения и услышал версию о возможных зоологических причинах бедствия.

«Вы не первые требуете быстрых перемен по вопросам присутствия бобров на дамбах. В 2010 году мы принимали меры - экологи были раздражены, но есть приоритеты. Иногда нужно выбирать между любовью к зверям и безопасностью городов, деревень, а также стабильностью дамб», - сказал премьер-министр Дональд Туск.

И действительно, в Сети появляется то и дело видео польских авторов с разгуливающими по пляжам речными животными. В стихийных бедствиях в Польше их, кстати, обвиняют не впервые. Еще в 2010 году после наводнения местные власти увеличили квоты на охоту на этих животных. Вину на бобров тогда возложило польское МВД. Для борьбы с наводнениями - в Евросоюзе решили выделить для всех пострадавших регионов Европы 10 млрд евро, пообещав при этом на поддержку Киева почти в три раза большую сумму.

Ранее историк Евгений Семибратов сделал предположение, почему польские власти обвиняют Россию в дезинформации о наводнениях на юге страны. По словам эксперта, Варшава стремится превратить Москву во врага, используя различные инфоповоды.