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Историк предположил, почему Польша обвиняет Россию в дезинформации о наводнениях

По словам собеседника «Звезды», Варшава стремится превратить Москву во врага, используя различные инфоповоды.
Глеб Владовский 2024-09-24 13:44:57
© Фото: Christoph Soeder, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Власти Польши стремятся навязать своему народу мысль о том, что Россия является для нее врагом, обвиняя ее в дезинформации по наводнениям. Такое заявление сделал в беседе со «Звездой» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Польские СМИ пытаются навязать нарратив о том, что российская пропаганда сильно преувеличивает о последствиях наводнения. При этом они забывают, что президент страны открыто выражает надежду на помощь со стороны стран Европы», - пояснил историк.

При этом Семибратов напомнил, что российские спасатели еще до начала СВО активно помогали странам Европы в случае стихийных бедствий.

«Польское общество готовят к тому, что Россия должна стать их врагом. Для этого используются различные инфоповоды и делаются голословные обвинения в адрес России. Стратегическая цель у них одна - навязать мысль о том, что придется, возможно, напрямую столкнуться с ней», - предположил эксперт.

Напомним, что Вооруженные силы Польши обвинили Россию в якобы дезинформации в связи с крупнейшим за последние десятилетия наводнением на юге и западе страны. При этом никакие доказательства не предъявлены.

#Польша #Русофобия #дезинформация #наш эксклюзив #Наводнения
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