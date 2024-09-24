Историк предположил, почему Польша обвиняет Россию в дезинформации о наводнениях

Власти Польши стремятся навязать своему народу мысль о том, что Россия является для нее врагом, обвиняя ее в дезинформации по наводнениям. Такое заявление сделал в беседе со «Звездой» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Польские СМИ пытаются навязать нарратив о том, что российская пропаганда сильно преувеличивает о последствиях наводнения. При этом они забывают, что президент страны открыто выражает надежду на помощь со стороны стран Европы», - пояснил историк.

При этом Семибратов напомнил, что российские спасатели еще до начала СВО активно помогали странам Европы в случае стихийных бедствий.

«Польское общество готовят к тому, что Россия должна стать их врагом. Для этого используются различные инфоповоды и делаются голословные обвинения в адрес России. Стратегическая цель у них одна - навязать мысль о том, что придется, возможно, напрямую столкнуться с ней», - предположил эксперт.

Напомним, что Вооруженные силы Польши обвинили Россию в якобы дезинформации в связи с крупнейшим за последние десятилетия наводнением на юге и западе страны. При этом никакие доказательства не предъявлены.