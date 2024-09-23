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Горящие «Леопарды»: «Черные береты» вскрыли позиции ВСУ в курском приграничье

Бойцы группировки войск «Север» отразили три попытки противника совершить прорыв у населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. За сутки в курском приграничье ВСУ потеряли около 400 военнослужащих.
Мария Герман 2024-09-23 09:43:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские «Черные береты» в курском приграничье разведали, вскрыли позиции ВСУ и провели штурм. В блиндажах - брошенные боеприпасы. Формирования ВСУ закрепились здесь основательно, но морпехи «Севера» выбили противника. Боевики бежали стремительно, оставив даже личные вещи. Брошены и боеприпасы западного производства - например, американские гранаты.

«Зная, где расположены автоматы и пулеметы, мы ложной стрельбой вызвали огонь на себя. Обошли, зажали», - рассказал командир батальона с позывным Як.

Иностранное оружие не помогло ВСУ и на другом участке приграничья. Операторы FPV-дронов уничтожили «Леопард» 2А6, стоимостью свыше семи миллионов евро. Также барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена «Акация», укрытая в одном из перелесков в районе Зеленого Шляха. А расчет «Искандера» накрыл HIMARS, который поддерживал боевиков из Сумской области. Беспилотники зафиксировали поражение пусковой установки НАТО, двух автомобилей и живой силы противника.

При поддержке вертолетчиков и артиллеристов наши подразделения трижды дали отпор врагу возле населенных пунктов Новый путь и Медвежье. Противник потерял здесь до 40 боевиков, пятеро сдались в плен. Также уничтожены два броневика, инженерная машина разграждения и два автомобиля. Всего за сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники.

Ранее военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север» отбили долговременные укрепленные позиции ВСУ вблизи населенных пунктов в приграничном районе Курской области. Непрерывно наблюдая за действиями противника с помощью БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа, они в кратчайшие сроки обнаружили основные узлы сопротивления.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #черные береты #Курская область #ВСУ
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