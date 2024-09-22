«Ланцет» подорвал боекомплект САУ «Акация» ВСУ в Курской области

Барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил САУ 2С3 «Акация» ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры поражения артустановки показало Минобороны России.

Огневую позицию 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки ВСУ обнаружили разведчики подразделений группировки войск «Север». «Акация» была укрыта в одном из перелесков в районе населенного пункта Зеленый Шлях.

Российские военнослужащие нанесли удар по гаубице барражирующим боеприпасом «Ланцет». Самоходка была уничтожена прямым попаданием.

На кадры объективного контроля попала детонация боекомплекта САУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.