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Морпехи показали взятый штурмом укрепрайон ВСУ в Курской области

В результате штурма наши военнослужащие захватили пленных бойцов ВСУ, а также американскую и шведскую трофейную технику.
2024-09-23 06:08:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север» отбили долговременные укрепленные позиции ВСУ вблизи населенных пунктов в приграничном районе Курской области. Минобороны России показало захваченный нашими бойцами укрепрайон противника.

Военнослужащие провели разведку боем, чтобы выявить огневые точки и укрепления боевиков ВСУ. Непрерывно наблюдая за действиями противника с помощью БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа, они в кратчайшие сроки обнаружили основные узлы сопротивления.

Морпехи захватили штурмом и зачистили все замеченные окопы и блиндажи. Боевики отступили, бросив раненных и убитых, а также оставив вооружение. Нашим бойцам удалось выбить противника и захватить пленных украинцев и трофейную технику иностранного производства, в том числе американскую и шведскую.

Ранее российские FPV-дроны сожгли украинский танк в Курской области. Машина противника пыталась прорваться к одному из населенных пунктов, но ей не дали этого сделать.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#штурм #Курская область #ВСУ #морпехи
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