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Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм

Из заявления семьи музыканта следует, что причиной его смерти стали последствия болезни Альцгеймера.
Игнат Далакян 2024-09-23 17:27:53
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Барабанщик шведской группы ABBA Роджер Палм ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причиной его смерти называются последствия болезни Альцгеймера.

«Его будет очень не хватать, и он оставляет после себя огромную пустоту», - приводит «360» цитату из заявления семьи барабанщика.

Семья описала его как теплого и скромного человека, который защищал друзей и родных.

Роджер Палм родился в 1949 году. За свою карьеру музыкант выступал в составе групп Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters. Но слава к барабанщику пришла именно в ABBA. С его участием группа выпустила такие известные хиты, как Dancing Queen и Mamma Mia.

#музыка #Трагедия #группа #abba #барабанщик #Роджер Палм
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