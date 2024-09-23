Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм

Барабанщик шведской группы ABBA Роджер Палм ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причиной его смерти называются последствия болезни Альцгеймера.

«Его будет очень не хватать, и он оставляет после себя огромную пустоту», - приводит «360» цитату из заявления семьи барабанщика.

Семья описала его как теплого и скромного человека, который защищал друзей и родных.

Роджер Палм родился в 1949 году. За свою карьеру музыкант выступал в составе групп Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters. Но слава к барабанщику пришла именно в ABBA. С его участием группа выпустила такие известные хиты, как Dancing Queen и Mamma Mia.