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ABBA Voyage: легендарная группа выпустила новый альбом и отправляет свои голограммы в турне

Светлана Иванова
Дмитрий Маслак
Сабина Денисова
10:41 03.09.2021
Легендарный шведский квартет ABBA выпустил альбом с новыми песнями спустя почти 40 лет. Более того, группа даст концерт на специальной площадке в Лондоне, однако сами музыканты отказались от непосредственного участия. Перед многочисленными поклонниками выступят голограммы.
ABBA Voyage: легендарная группа выпустила новый альбом и отправляет свои голограммы в турне
© Фото: Jens Kalaene, dpa, Globallookpress
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Новый вояж легендарной группы начался. Альбом с одноименным названием станет доступным с 5 ноября. А пока поклонникам доступны две новые песни: I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down. 

Этого момента фанаты группы по всей планете ждали 40 лет, что по меркам музыкальной индустрии - вечность. И наконец появился первый сингл после долгого молчания.

К песне своего возвращения группа не стала снимать модный клип. В качестве музыкального видео к премьере использованы фотографии коллектива разных лет. Когда в студии - в башне Олимпийского парка в Лондоне - во время пресс-конференции появились Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус, создалось впечатление, что многих лет перерыва и не было.

«Мы с Бьорном здесь для того, чтобы сообщить вам, что мы выпустили новый альбом ABBA. Кроме того, мы готовим большой концерт, который мы проведем прямо здесь, на новой, специально для этого построенной арене», - сообщили музыканты.

В поддержку альбома состоится серия шоу. Сегодня каждому участнику группы больше 70 лет. Но, несмотря на возраст, ABBA остается молодой. В рамках концерта на сцене появятся не сами артисты, а их голограммы. Какими они будут, пока неясно. Пока поклонникам показали только процесс подготовки: в первые секунды премьеры песни на странице группы в Сети появилось фото участников коллектива в чудаковатых костюмах. По аналогии с аватарами музыкантов в таком виде прозвали «аббатарами».

Участники группы подтвердили слухи, что в мае следующего года состоится тур группы, где гастролировать будут голографические изображения. Как рассказали Бенни и Бьорн, идея создать голограммы появилась уже давно.

«Пять лет назад нам предложили отправиться в тур - только в виде голограмм. Тогда это сложно было себе представить. И нас предупредили, что голограммы будут лучшего качества, если их сделают при нашей жизни... Так что мы решили не откладывать», - сообщили музыканты.

Пресс-конференцию посмотрели полмиллиона зрителей в Интернете, сцены построены на главных площадях мировых столиц - в их числе Вена, Сидней, Нью-Йорк и, конечно, родина группы - Стокгольм. Еще группа завела аккаунт в TikTok - за сутки туда добавились 350 тысяч подписчиков, а под камерными видео появилось множество восторженных комментариев.

В России легендарная шведская группа никогда не давала концертов, но теперь есть надежда, что хотя бы голографический состав посетит русских фанатов.

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