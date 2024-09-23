Дуров высказался о раскрытии данных пользователей Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров назвал возможным раскрытие IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил мессенджера соответствующим органам. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Бизнесмен отметил, что данные пользователей можно предоставить после «обоснованного» юридического запроса.

Дуров сообщил о становлении поиска в мессенджере более безопасным, над чем работала команда модераторов, используя искусственный интеллект. Был также создан бот, куда можно пожаловаться на незаконный контент.

«Весь проблемный контент, который мы обнаружили в поиске, больше недоступен», - говорится в сообщении.

Основатель мессенджера заявил, что эта мера должна отпугнуть преступников.

«Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров», - заключил он.

Ранее Павла Дурова задержали во Франции правоохранительные органы, как только он вышел из самолета. Затем через несколько суток его отпустили, расследование по делу продолжается. Бизнесмен не может покидать пределы страны и обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.