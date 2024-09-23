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Дом под Красноярском, где погибли дети, обрабатывали дихлофосом

По словам источника, отрава могла содержаться также в бульоне, где варились пельмени.
Глеб Владовский 2024-09-23 12:27:32
© Фото: СК РФ

Дом, в котором проживала отравившаяся под Красноярском семья c четырьмя детьми, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. Об этом сообщил «Звезде» источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что рассматривается версия, что отравляющее вещество могло содержаться и в бульоне, в котором варились пельмени.

Ранее врач-гастроэнтеролог в беседе со «Звездой» предположил, что причиной гибели детей в Красноярском крае могло стать попадание неизвестного отравляющего вещества.

Напомним, что родители детей также были госпитализированы с отравлением. Но вскоре они пришли в сознание, и их будут допрашивать сотрудники следственных органов.

#Красноярский край #отравление детей #отравляющие вещества
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