Дом под Красноярском, где погибли дети, обрабатывали дихлофосом

Дом, в котором проживала отравившаяся под Красноярском семья c четырьмя детьми, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. Об этом сообщил «Звезде» источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что рассматривается версия, что отравляющее вещество могло содержаться и в бульоне, в котором варились пельмени.

Ранее врач-гастроэнтеролог в беседе со «Звездой» предположил, что причиной гибели детей в Красноярском крае могло стать попадание неизвестного отравляющего вещества.

Напомним, что родители детей также были госпитализированы с отравлением. Но вскоре они пришли в сознание, и их будут допрашивать сотрудники следственных органов.