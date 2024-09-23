Рябков высказался о позиции России по ядерным испытаниям

Позиция Российской Федерации по ядерным испытаниям остается неизменной. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, Россия не будет их проводить, если от таких шагов воздержатся и Соединенные Штаты. Замглавы российского внешнеполитического ведомства напомнил, что позицию по этому вопросу ранее уже определил и сформировал президент России Владимир Путин.

«Мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов, в плане проведения испытаний, будут воздерживаться США», - цитирует РИА Новости Рябкова.

Дипломат обратил внимание на недавние публикации в средствах массовой информации о том, что инфраструктура новоземельного полигона находится в полной готовности. Это было сделано в ответ на шаги США, которые сфокусировано усовершенствовали инфраструктуру в этой сфере на протяжении нескольких лет.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий стран Запада в связи со спецоперацией на Украине. Дипломат отметил, что работа находится в продвинутой стадии.

До этого по этому вопросу высказался министр иностранных дел Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам беседы со своим коллегой из Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется.