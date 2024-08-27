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Лавров заявил, что доктрина применения РФ ядерного оружия уточняется

Об уточнении ядерной доктрины страны министр заявил на пресс-конференции с главой МИД Йемена.
Андрей Аркадьев 2024-08-27 14:11:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российская доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам беседы со своим коллегой из Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

«Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно», - сказал Лавров.

В прошлом месяце замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ядерная доктрина страны содержит слишком общие формулировки. Он также констатировал сведение к минимуму диалога между Россией и США по стратегической стабильности. В феврале президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, не исключил возможности возобновления переговоров по стратегической стабильности, но в Вашингтоне «то хотят, то не хотят» диалога.

В 2020 году глава государства утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ определяет условия, при которых российская сторона может нанести ядерный удар. В нем подчеркивается, что государственная политика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, однако страна «оставляет за собой право применить ядерное оружие» в отдельных случаях.

Речь идет об использовании против РФ или союзников ядерного оружия или применения обычного оружия, ставящее под угрозу существование российского государства. Решение о применении ядерного оружия принимает президент.

#в стране и мире #ядерное оружие #Лавров #доктрина
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