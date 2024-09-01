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Рябков: Россия изменит ядерную доктрину на основе действий Запада

Замглавы МИД России отметил, что работа находится в продвинутой стадии.
Игнат Далакян 2024-09-01 14:59:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российская Федерация изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий западных стран в связи со специальной военной операцией. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии», - цитирует ТАСС слова Рябкова.

Дипломат отметил, что есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию в российскую ядерную доктрину. По его словам, изменения обусловлены в том числе изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, все то, что связано с эскалационным курсом западных противников в связи со спецоперацией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется. Об этом глава МИД РФ сообщил на пресс-конференции по итогам беседы со своим коллегой из Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что российская ядерная доктрина содержит слишком общие формулировки. При этом он добавил, что диалог между Россией и США по стратегической безопасности свелся к минимуму.

#Россия #Запад #Сергей Рябков #ядерная доктрина
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