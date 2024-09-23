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В Красноярском крае рассказали, какая атмосфера царила в отравившейся семье

По словам местных жителей, в семье не было никаких скандалов, а дети всегда были прилежными.
Елизавета Пронина Глеб Владовский 2024-09-23 14:09:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Красноярского края рассказали, какими были отношения внутри семьи, у которой в результате отравления скончались четверо детей.

Размеренная жизнь этой маленькой деревни в Красноярском крае изменилась буквально за сутки. Теперь здесь работают сотрудники правоохранительных органов, Роспотребнадзор, прокуратура. А все из-за резонансного отравления, которое привело к смерти сразу четырех детей.

«Семья хорошая, она приветливая. Никаких драк или скандалов у них не было. И детишки очень хорошие», - цитирует одну из местных жительниц «7 телеканал Красноярск».

Как рассказала врио директора местной школы Полина Евсеенко, дети всегда приходили в школу опрятными, никогда не пропускали занятия, если не было на то уважительной причины. Кроме того, родители всегда шли на контакт.

Накануне мать детей купила в местном продуктовом магазине курицу, пельмени и приправу для приготовления блюд. Позже, на допросе, она уже расскажет следователям, что дети ели только пельмени в течение всего дня. Однако плохо стало всем. На следующий день и взрослых, и детей госпитализировали в больницу с тяжелым отравлением. Прийти в себя удалось лишь родителям.

Наши источники сообщили, что Следственный комитет рассматривает основной версией произошедшего отравление бульоном от пельменей и приправой. Однако прокуратура все же проверит отношения внутри семьи.

На кадрах от Следственного комитета видны и обшарпанные стены, местами грязь - все, что совсем нехарактерно для «благополучной семьи», так о них отзываются соседи. Мать работает бухгалтером, а сейчас в декрете, ждет еще одного, пятого ребенка, отец - сотрудник ЖКХ. Беспорядок они оправдывают скорым ремонтом, который планировала семья. По нашим данным, в день трагедии дом семьи обрабатывали дихлофосом. Мог ли он стать причиной отравления - сейчас выясняют. Также во время обысков в квартире нашли антибиотики для домашнего скота и даже отраву для мух.

#в стране и мире #Красноярский край #роспотребнадзор #отравление детей #Следственный комитет РФ
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