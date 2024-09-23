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В Красноярском крае родители отравившихся детей пришли в сознание

В региональном СК заявили, что их будут допрашивать.
Глеб Владовский 2024-09-23 07:00:48
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

В Красноярском крае родители четырех погибших от отравления детей пришли в сознание. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Состояние родителей характеризуется как близкое к удовлетворительному. Они пришли в сознание. В ближайшее время будут допрошены», - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Напомним, что в понедельник, 23 сентября, в Назаровском районе Красноярского края четверо детей скончались в результате отравления неизвестным веществом. По предварительным данным, одной из причин смерти стало употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.

Как отмечали правоохранители, семья на учете в органах системы профилактики не состояла, а по месту жительства имела положительные отзывы.

#в стране и мире #Красноярский край #отравление #СК РФ
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