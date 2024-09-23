Политолог назвал операцией устрашения подрывы пейджеров в Ливане

Подрывы средств связи, произошедшие ранее в Ливане, могут быть частью израильской операции устрашения. Несмотря на то что официально Израиль отрицает причастность к взрывам, на уровне «говорящих голов» утверждается обратное. Если эти данные верны, то это означает, что у Тель-Авива есть оружие, которое может быть даже опаснее ядерных ракет. Об этом заявил политолог Руслан Курбанов.

«Официальные власти Израиля всегда все отрицают, даже наличие у них ядерного оружия. Им это нужно для позиционирования страны, как мирной, не несущей никому угрозы. Но на уровне говорящих голов Израиль все подтверждает. Им нужно устрашить врага. Эта операция выводит Израиль в разряд государств, использующих террористические методы. Сегодня весь мир ужаснулся тому, какое грозное оружие может оказаться в руках недоброжелателя», - заявил политолог в интервью Радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что сегодня любая террористическая организация может внедрить в цепочку поставок и взрывать средства связи по всему миру. Такие теракты могут быть опаснее применения оружия массового поражения.

Напомним, что на прошлой неделе в разных регионах Ливана произошла детонация средств связи, в том числе и пейджеров. В результате погибли 37 человек, более 3 000 получили ранения. Сотни человек потеряли зрение или находятся в критическом состоянии. Ряд СМИ сообщил, что подрыв пейджеров стал операцией Моссада. Ее агенты заминировали сотни мобильных устройств и удаленно привели бомбы в действие. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что власти страны не имеют отношения к этим взрывам.