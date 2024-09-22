ЦАХАЛ: утром по Израилю из Ливана было запущено более 100 ракет

Больше сотни ракет было запущено утром 22 сентября с Израилю со стороны Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В промежутке с 6:24 до 7:00 (время совпадает с московским) во многих районах на севере страны прозвучали сирены, говорится в сообщении. После этого военные обнаружили около 85 боеприпасов, пролетевших из Ливана на территорию Израиля. Некоторые ракеты были перехвачены.

Упавшие боеприпасы были обнаружены в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет. Пожарные и спасательные службы Израиля тушат многочисленные пожары, которые возникли в этом районе.

Ранее сирены прозвучали между 4:48 и 5:10 в районе Изреельской долины. Там было обнаружено около 20 ракет, которые летели из Ливана. Большая часть из них перехвачена, остальные упали на открытой местности, говорится в сообщении. Данных о пострадавших в результате этих атак нет.

Ранее сообщалось о пуске более чем сотни ракет из Ливана. По неподтвержденным данным, после ракетного удара начался пожар в районе базы израильских ВВС Рамат-Давид.

До этого Израиль нанес серию воздушных ударов по 290 объектам в Ливане.