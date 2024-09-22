Зеленскому покажут производство боеприпасов во время его визита в США

Владимир Зеленский в рамках предстоящей поездки в США посетит военный завод в Пенсильвании. Это предприятие одно из немногих в США, где производятся крайне востребованные 155-мм артиллерийские снаряды.

ВСУ уже получили от Пентагона более 3 миллионов таких боеприпасов, напомнило агентство Associated Press.

Визит Зеленского запланирован на конец сентября. Сообщалось, что он будет требовать от главы Белого дома Джо Байдена разрешения бить американским оружием вглубь России.

Кроме того, стороны могут обсудить постоянные поставки оружия и североатлантические перспективы киевского режима.

Ранее стало известно, что с июля 2023 года по апрель 2024 года США направили Украине пять поставок кассетных боеприпасов, доставляемых артиллерийскими снарядам калибра 155-мм и баллистическими ракетами. Установлено, что от применения таких вооружений в прошлом году погибли 219 человек.