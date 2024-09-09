США утвердили Украине пять поставок кассетных боеприпасов за год

С июля 2023 года по апрель 2024 года США направили Украине пять поставок кассетных боеприпасов. Об этом в ежегодном докладе сообщает коалиция Cluster Munition Monitor, занимающаяся запретом использования такого вида оружия.

Отмечается, что Киев мог получить кассетные боеприпасы и от других стран, но «заинтересованные страны» заявили, что подобных поставок не было.

«В период с июля 2023 года по апрель 2024 года президент США Джо Байден одобрил пять поставок на Украину американских кассетных боеприпасов, доставляемых артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и баллистическими ракетами», - говорится в сообщении.

В докладе указано, что в мире за 2023 год от такого вида оружия погибли 219 человек, но «фактическое число, вероятно, намного выше, поскольку о многих жертвах не сообщается».

В конфликте на Украине зарегистрировали «более 50 атак с применением кассетных боеприпасов, при этом количество пострадавших не уточняется».

Ранее стало известно об обстреле кассетными боеприпасами ВСУ детской больницы в Горловке, где пострадали несовершеннолетняя девочка, три женщины и один мужчина.