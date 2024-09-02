В немецкой Саксонии партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место, уступив Христианско-демократическому союзу. АдГ заручилась поддержкой 30,6% избирателей, ХДС - 31,9%.

Третье место заняла социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, она набрала лишь 7,3% (10 мест). Таковы официальные предварительные результаты.

Таким образом, АдГ из 120 возможных мест в региональном парламенте получает 40, ХДС- 42.

Ранее сообщалось, что АдГ заняла первое место в Тюрингии. В этой земле партия впервые в истории стала победителем на региональных выборах, набрав 30,5% голосов.

АдГ выступает против поставок оружия Киеву. По словам депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннара Линдеманна, подобные шаги правительства являются «неверными», а заявления немецких властей о сокращении помощи Киеву - «популистскими».