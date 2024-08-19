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Депутат Бундестага заявил о планах ФРГ экспроприировать активы России

По словам Гуннара Линдеманна, власти Германии не хотят экономить на военной помощи Украине, как говорят, а намерены перераспределить ее.
Елизавета Кондрикова 2024-08-19 03:15:24
© Фото: Annette Riedl dpa Globallookpress

Власти Германии не хотят экономить на военной помощи Украине, они попытаются привлечь другие источники финансирования, в частности, экспроприировать российские замороженные активы. Об этом рассказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.

«Они попытаются использовать замороженные активы российских бизнесменов или российских компаний. И Брюссель, и Берлин, и правительство Германии думают об экспроприации», - сказал он в беседе с RT.

По его словам, подобные шаги правительства являются «неверными», и АдГ будет голосовать против. Тем не менее поддержка Киева со стороны Берлина продолжится, добавил депутат. Возможно она будет осуществляться тайно.

Он объяснил популистские заявления немецких властей о сокращении помощи Киеву выборами, которые проходят в федеральных землях Германии. Сейчас многие немцы на востоке и западе страны не хотят продолжать помогать Украине.  

Напомним, ранее издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung написало о планах ФРГ сократить объемы военной помощи Украине вдвое в 2025 году в связи с бюджетными ограничениями. По данным СМИ, Берлин готов выполнить уже взятые на себя обязательства, однако ограничить новые поставки.

#Украина #Германия #Бундестаг #замороженные активы РФ #военная помощь украине
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