США арестовали самолет Мадуро в Доминиканской Республике

США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN. В Вашингтоне решили, что его приобретение было нарушением санкций. США арестовали борт в Доминиканской Республике и переправили во Флориду.

Официальные лица описывают этот самолет как главный борт президента страны. Его фотографии появлялись во время предыдущих государственных визитов Мадуро по всему миру.

Захват самолета главы иностранного государства - неслыханный случай для уголовных дел, сообщает телеканал. В марте 2020 года министерство юстиции США предъявило Мадуро, а также 14 действующим и бывшим чиновникам Венесуэлы, обвинения в наркоторговле, незаконном обороте наркотиков и коррупции.

Стоимость самолета оценивается примерно в 13 миллионов долларов. В последние месяцы он находился в Доминиканской Республике, почему именно - не сообщили американские источники телеканала.

Одним из следующих шагов в США станет юридическая конфискация. У правительства Венесуэлы есть возможность оспорить это решение.

После выборов президента Венесуэлы США требовали «немедленно» опубликовать конкретные данные о результатах голосования и усомнились в победе Мадуро.

Выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. Избирательный совет страны не смог опубликовать окончательные результаты, сославшись на атаку на свои интернет-ресурсы. В августе Верховный суд Венесуэлы подтвердил результаты президентских выборов в стране и признал Николаса Мадуро избранным главой государства.