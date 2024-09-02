Минюст США подтвердил захват самолета Мадуро

Минюст США подтвердил, что Соединенные Штаты конфисковали самолет, которым пользовался президент Венесуэлы Николас Мадуро. Американские власти переправили его из Доминиканской Республики во Флориду

В Вашингтоне считают, что покупка лайнера нарушает санкции США. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил в своем заявлении, что самолет Dassault Falcon 900EX был незаконно приобретен за 13 миллионов долларов через подставную компанию и вывезен из США контрабандой «для использования Николасом Мадуро и его приспешниками».

В прошлом году самолет был незаконно экспортирован из Штатов в Венесуэлу через Карибское море и с тех пор совершал рейсы на венесуэльскую военную базу и обратно, а также использовался «в интересах Мадуро и его представителей, в том числе для перевозки Мадуро во время визитов в другие страны», заявило министерство юстиции.

Захват самолета произошел на фоне продолжающегося давления на Мадуро из-за выборов 28 июля. Оппоненты президента Венесуэлы заявили о своей победе и организовали акции протеста.

Сам Мадуро и нефтяной сектор страны - члена ОПЕК находятся под жесткими санкциями США.