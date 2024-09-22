В Иране раскрыли 12 израильских агентов

Корпус стражей исламской революции (КСИР) раскрыл действия 12 израильских агентов, действовавших на территории шести провинций Ирана. По данным стражей, агенты планировали подорвать национальную безопасность страны.

«Была раскрыта сеть из 12 пособников и наемников, которые планировали осуществить действия против народа, направленные на подрыв безопасности», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее в Иране назвали детонацию пейджеров в Ливане «террористической точечной атакой». Тегеран возложил ответственность за взрывы мобильных устройств на Израиль. Напомним, что в результате детонации средств связи 37 человек погибли и более трех тысяч жителей пострадали.