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Трамп заявил о последней попытки баллотироваться в президенты

Дональд Трамп рассчитывает на победу на предстоящих выборах.
Услада Дубинина 2024-09-22 22:02:45
© Фото: SMG Keystone Press Agency Globallookpress

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства в 2028 году, если проиграет на предстоящих выборах. 

«Нет, я не думаю, не думаю, что это произойдет. Я не вижу такого вовсе», - цитирует РИА Новости слова Трампа в эфире Full Measure.

Дональд Трамп уточнил, что рассчитывает одержать победу на предстоящих президентских выборах США. 

По данным онлайн-платформы Polymarket, шансы Трампа на победу увеличились до 50% после покушения. Напомним, что второе покушения на Трампа произошло 15 сентября. Житель Соединенных Штатов устроил стрельбу рядом с гольф-клубом, в котором находился кандидат в президенты. 

#в стране и мире #сша #Выборы #Дональд Трамп #Президентская гонка
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