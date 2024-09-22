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Шредер посоветовал сторонникам войны с Россией почитать историю

По мнению бывшего канцлера ФРГ, момент для достижения мира был упущен в Стамбуле, когда Украина отказалась от продолжения переговоров.
Ян Брацкий 2024-09-22 02:10:40
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер посоветовал вспомнить историю тем, кто считает возможной победу над Россией. По мнению отставного политика, решить конфликт между Москвой и Киевом можно только за столом переговоров.

«Я советую всем, кто верит в победу над Россией, заглянуть в учебники по истории. Эту войну придется завершить посредством переговоров. Будут нужны компромиссы», - приводит слова Шредера газета Welt.

Экс-канцлер напомнил о неудачных попытках Наполеона и Гитлера победить Россию. По мнению Шредера, западные правительства серьезно недооценивают перспективу обострения конфликта.

Вспомнил политик и о переговорах в Стамбуле, которым предшествовала серьезная работа. По словам Шредера, достижение мира было близко. Компромиссный план оставлял за Украиной Донбасс и требовал от Киева отказ от вступления в НАТО.

Нынешний глава немецкого кабмина Олаф Шольц желает стать «канцлером мира» и готовит свой план деэскалации. По данным итальянских СМИ, документ предполагает территориальные уступки со стороны Украины. По мнению немецких политиков, за мнимым миролюбием Шольца стоит попытка укрепить пошатнувшиеся позиции правящей коалиции.

#Украина #ФРГ #переговоры #Герхард Шредер #мирный план
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