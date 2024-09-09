Олаф Шольц желает стать «канцлером мира». Крупнейшая итальянская газета La Repubblica сообщила о том что немецкий лидер готовит свой план урегулирования на Украине. Который по данным источников газеты предусматривает территориальные уступки со стороны киевского режима. Шольц в интервью немецкому каналу ZDF заявляет - пришла пора переговоров.

«Я считаю, что сейчас настал тот момент, когда нам необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и достичь мира - быстрее, чем нам сейчас кажется. Важно, чтобы мы добились прогресса в этом вопросе. Обязательно будет еще одна мирная конференция. Мы с Зеленским договорились, что Россия должна принять в ней участие», - сказал Шольц.

В Кремле заявили что о «мирном плане» канцлера Германии знают только из СМИ, но не слышат голоса тех, кто на самом деле стоит за словосочетанием «коллективный запад», то есть США.

«Что касается урегулирования конфликта на Украине мирными средствами то пока какие-то очертания фактически не прослеживаются. Мы слышим разные заявления от европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений собственно из той страны которая дирижирует всем этим процессом, всем коллективным западом», - заявил Дмитрий Песков.

По мнению немецких политиков, «разыграть украинскую карту» Шольц старается в надежде перехватить инициативу, укрепить позиции свои и правящей коалиции.

«Немецкое правительство знает, что в США проходят выборы, и если победит Трамп, то он очень быстро закончит войну на Украине. Сейчас канцлер Шольц начал говорить о мирных инициативах потому что он понимает - война обходится слишком дорого. Немецкие налогоплательщики платят много денег, и народ Германии больше не хочет защищать Украину и содействовать ей. Он знает, что период поддержки Украины закончится довольно скоро», - объяснил член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн.

Партия социал-демократов которую представляет Шольц провалилась на недавних выборах в местные парламенты двух богатейших земель Восточной Германии. В Тюрингии и Саксонии социал-демократы набрали чуть больше 5%. Между тем ультраправая «Альтернатива для Германии» выступающая за прекращение поддержки киевского режима в обоих случаях набрала более тридцати процентов голосов. Олаф Шольц назвал результат «горьким». А в правящей коалиции его признали настоящей катастрофой. Согласно последнему исследованию того же канала ZDF, более 60% немцев негативно оценивают работу своего правительства и практически столько же винят в этом канцлера Шольца, рейтинг которого летит вниз вместе с уровнем жизни немцев.

В первую очередь недовольство настроения вызывает миграционная политика и ситуация в энергетике.

«Рецессия в немецкой экономике развивается, немецкая экономика упорно входит в стадию стагнации, сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией когда немецкий ВВП демонстрирует около нулевой рост 0,1-0,2-0,3% ВВП - это уже демонстрируется в их СМИ как большой успех достижение. Ну, естественно, какую бы информационную картинку не создавали приправительственные СМИ народ ощущает подобный "рост" уровня жизни в своих кошельках, в ценах супермаркетов, на заправках, и, в конце концов, в том, что почему-то энное количество немецких предприятий собирает вещи и перебазируется куда-то за океан», - сказал заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов.

Желание европейских производителей перенести свои фабрики и заводы - понятно. Бывший глава европейского центробанка Марио Драги сегодня представил доклад о будущем Европы который он готовил по заказу Еврокомиссии. По оценкам Драги, в основе экономических проблем лежит стоимость энергии для промышленности. В Европе электроэнергия дороже на 158% чем в США, а природный газ более чем в 4,5 раза. ЕС нуждается в беспрецедентном уровне инвестиций, более чем в два раза большем послевоенного плана Маршалла. На этом фоне и опосредовано в связи с упомянутой Шольцем необходимостью начала переговоров вновь возникает история с подрывом газопроводов «Северный поток».

Тему террористической атаки на «Северный поток» все в том же интервью поднимает и сам Шольц. Хотя до сих пор канцлер неохотно высказывался по этому поводу.

«Это нужно расследовать. Я рад, что генеральный прокурор и наши правоохранительные органы продвинулись настолько далеко, как везде об этом говорят. Мы выступаем за то, чтобы никто ничего не скрывал. Мы сделаем все для того, чтобы наказать тех, кто это сделал», - сказал Олаф Шольц.

Между тем американские издания в частности газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ЦРУ сообщала, что глава киевского режима лично как минимум одобрил план подрыва газопроводов. И версию с украинским следом активно раскручивает и германская пресса.

Но вот в конце прошлой недели Зеленский снова в Германии, канцлер Шольц жмет руку человеку который, если следовать данным ЦРУ, фактически обрушил немецкую экономику, и продолжает тянуть деньги из карманов германских налогоплательщиков.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов назвал вероятные причины смены риторики Шольца насчет подрыва «Северных потоков». По его мнению, в Берлине стремятся создать информационный шум перед, вероятно, очередной волной эскалации.