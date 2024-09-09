Бывший заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила мирный договор в Стамбуле в 2022 году из-за консультаций с США и Великобританией.

По ее словам, на поздних стадиях переговоров Киев стал просить совета по поводу того, куда приведет эта сделка.

«Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось», - сказала она в интервью журналисту Михаилу Зыгарю*(внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).

Экс-заместитель госсекретаря США прямо не сообщила, что американцы не одобрили соглашение между РФ и Украиной. Однако по ее словам стало понятно, что главное условие российской стороны было невыгодно Украине, поскольку оно предполагало «нейтрализацию» страны в военном плане, при этом не накладывало подобных ограничений на Российскую Федерацию.

Ранее о том, что Киев отказался от обсуждаемого проекта мирных переговоров в марте 2022 года из-за влияния Запада, заявил президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, документ был уже оформлен, а под ним стояла подпись официального лица со стороны Украины. Однако документ не вступил в силу, поскольку западные страны преследовали цель добиться «стратегического поражения РФ».

* Михаил Зыгарь - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.