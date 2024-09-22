Дегтярев заявил, что глава МОК должен быть самостоятельной фигурой

Возглавлять Международный олимпийский комитет (МОК) должен человек, который является самостоятельной фигурой. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Лучший для нас кандидат на пост главы МОК, прежде всего, должен быть самостоятельной, независимой фигурой, преданной олимпийским принципам», - сообщил Дегтярев.

По мнению главы минспорта РФ, вернуть олимпийское движение к традиционным стандартам возможно только при независимом лидере. Дегтярев уточнил, что спорт должен объединять народы, а не разъединять. Он напомнил о санкциях, которые применяют по отношению к спортсменам из России и Белоруссии.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил об уходе с должности. Выборы на пост главы Международного олимпийского комитета пройдут в марте 2025 года.