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Томас Бах анонсировал свой уход с поста главы МОК

Срок его полномочий истекает в 2025-м году.
Ирина Егорова 2024-08-10 23:29:06
© Фото: Wu HuiwoXinHua, Global Look Press

Nомас Бах заявил, что не будет баллотироваться на новый срок в качестве президента Международного олимпийского комитета. Выборы главы МОК состоятся в марте 2025 года.

«В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», - сказал Бах на пресс-конференции с журналистами.

Ранее ряд членов МОК предложил внести коррективы в Олимпийскую хартию, чтобы у Баха была возможность переизбраться еще на один срок. Но на 142-й сессии комитета в Париже предложенную инициативу не поддержали.

Томас Бах возглавляет Международный олимпийский комитет с 2013 года. Он провел на должности восемь лет, а потом остался еще на новый четырехлетний срок.

#Выборы #Президент #томас бах #МОК #переизбрание #новый срок
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