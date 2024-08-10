Томас Бах анонсировал свой уход с поста главы МОК

Nомас Бах заявил, что не будет баллотироваться на новый срок в качестве президента Международного олимпийского комитета. Выборы главы МОК состоятся в марте 2025 года.

«В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», - сказал Бах на пресс-конференции с журналистами.

Ранее ряд членов МОК предложил внести коррективы в Олимпийскую хартию, чтобы у Баха была возможность переизбраться еще на один срок. Но на 142-й сессии комитета в Париже предложенную инициативу не поддержали.

Томас Бах возглавляет Международный олимпийский комитет с 2013 года. Он провел на должности восемь лет, а потом остался еще на новый четырехлетний срок.