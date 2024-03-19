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МОК не допустил россиян и белорусов до церемонии открытия Олимпиады в Париже

На Олимпийские игры 2024 года отобрались 12 спортсменов с российскими паспортами и 7 белорусов.
Владимир Рубанов 2024-03-19 20:20:01
© Фото: olympics.com

Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже. 

Таким образом, россиян и белорусов не будет в традиционном параде атлетов в начале Олимпийских игр 2024 года. Решение об их участии в церемонии закрытия примут позднее.

На Олимпийские игры в Париже отобрались 12 спортсменов с российскими паспортами и 7 белорусов. Об этом заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд, сообщает ТАСС.

После начала спецоперации на Украине МОК ввел санкции против российских спортсменов. Глава Олимпийского комитета России рассказал о требованиях к спортсменам, в число которых входит осуждение СВО.

#Спорт #Франция #Олимпийские игры #Париж #Олимпиада-2024 #российские спорсмены
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