МОК не допустил россиян и белорусов до церемонии открытия Олимпиады в Париже

Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже.

Таким образом, россиян и белорусов не будет в традиционном параде атлетов в начале Олимпийских игр 2024 года. Решение об их участии в церемонии закрытия примут позднее.

На Олимпийские игры в Париже отобрались 12 спортсменов с российскими паспортами и 7 белорусов. Об этом заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд, сообщает ТАСС.

После начала спецоперации на Украине МОК ввел санкции против российских спортсменов. Глава Олимпийского комитета России рассказал о требованиях к спортсменам, в число которых входит осуждение СВО.